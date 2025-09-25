Furacão Gabrielle. Serviços dos tribunais de sete ilhas encerrados na sexta-feira

"Face ao sensível e previsível agravamento do estado do tempo a partir da noite de hoje e para uma parte significativa do dia útil de amanhã [sexta-feira], e as preocupações (e riscos) geradas em (e para) toda a comunidade, elementares cautelas impõem o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores durante todo o dia de amanhã (dia 26 de Setembro), sem prejuízo de ser assegurado o serviço estritamente urgente", lê-se num despacho assinado por Pedro Soares de Albergaria.

No despacho é referido que o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores decorrerá "durante todo o dia de amanhã [sexta-feira]".

"Cada juiz titular curará, dentro desses limites, do eventual serviço urgente", é referido no despacho, indicando que o "administrador judiciário determinará os funcionários que em cada núcleo da secretaria assegurarão o serviço urgente".

Ainda segundo a Comarca dos Açores, o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental foi determinada após auscultação da magistrada coordenadora do Ministério Público e do administrador judiciário.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.