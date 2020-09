Furacão Paulette deverá passar pelos Açores como tempestade pós-tropical

Segundo informação disponibilizada hoje na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 14:00 nos Açores (15:00 em Lisboa) o furacão Paulette "encontrava-se a 915 quilómetros a nordeste das Bermudas, com uma pressão mínima no seu centro de 965 milibares (mb), prevendo-se que nos próximos dias se mantenha com deslocamento para nordeste".

De acordo com o IPMA, é esperada uma inversão para sul no deslocamento do ciclone tropical, entre quinta-feira e sexta-feira, "podendo desta forma afetar o grupo Ocidental", composto pelas ilhas das Flores e do Corvo, "com uma probabilidade aproximadamente de 20% no próximo fim de semana", mas "já como tempestade pós-tropical".

Tendo em conta "a distância geográfica e temporal a que o furacão se encontra", o IPMA refere que "existe incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade com que poderá atingir o arquipélago", pelo que um novo comunicado será emitido durante a tarde de quarta-feira.