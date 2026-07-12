Furo de captação de água em Almada já está a funcionar





A ministra do Ambiente acredita que terá capacidade para resolver o problema da falta de água, mas ainda está em fase de licenciamento, e só deverá estar operacional no fim do mês.



As restrições mantêm-se em Almada com cortes no abastecimento de água durante a noite.



O novo furo de captação entra em funcionamento mais cedo do que o previsto e poderá aumentar em cerca de vinte por cento a capacidade do sistema.A entrada em operação estava prevista apenas no final do mês, mas os trabalhos foram acelerados e o equipamento ficou pronto em tempo recorde.O arranque chegou a ser testado este sábado, mas queixas relacionadas com o ruído do gerador levaram ao adiamento da entrada em funcionamento definitivo para hoje.