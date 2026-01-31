Furto de cabos e gasóleo de geradores afeta abastecimento de água em Porto de Mós

"É mesmo revoltante. Depois de uma catástrofe natural, quando as pessoas já estão fragilizadas e a tentar sobreviver, ainda ter de lidar com esse tipo de atitude é de cortar o coração. Roubar cabos e gasóleo não é só roubo, é tirar luz, água, cuidados médicos e segurança a quem mais precisa", escreveu Eduardo Amaral nas redes sociais, onde publicou fotografias.

À agência Lusa, o autarca explicou que furtaram "cabos de alimentação dos geradores que estavam a servir as centrais de transferência de água" e "têm andado a roubar o gasóleo dos próprios geradores".

A última situação ocorreu esta noite em Casais de Matos, na freguesia de Calvaria, e afetou a população da sede do concelho, Juncal e Pedreiras.

"Isto era na central de captação, onde a água depois é bombeada para os outros depósitos. Cortaram a fonte de alimentação", esclareceu o vereador, referindo que a autarquia teve de recorrer a serviços externos para a instalação de novos cabos, já executada.

Eduardo Amaral explicou que o município tem colocado "geradores nas estações de bombagem de água, para poder alimentar toda a rede de distribuição".

"Ainda não conseguimos ter abastecimento total, estamos ainda à procura de mais alguns geradores, para ter a estrutura completa a funcionar", adiantou.

A situação foi reportada à Guarda Nacional Republicana.

"Já fizemos a comunicação às autoridades, para ver se também começam a ter um patrulhamento junto destes geradores que temos colocado", que são cerca de 15 para assegurar o abastecimento de água, acrescentou.