Futebol liderou conteúdos consumidos pelos jovens nos media em 2023

"Verifica-se que, no ranking dos 15 programas mais vistos pelos indivíduos com idades compreendidas entre os 4 e 14 anos e os 15 e 24 anos, está, tendencialmente, o futebol, designadamente os momentos mais decisivos das competições, seguido da presença dos "reality shows"”, é uma das conclusões do estudo elaborado pela ERC.







Após a divulgação dos resultados deste estudo, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social mostra-se preocupada com a falta de regulação das plataformas de partilha de vídeos.