Futura rede metropolitana de autocarros do Porto com novos contratos

Da assinatura marcada para hoje, às 10h00, na sede da AMP, no Porto, fica de fora o lote respeitante aos concelhos da Maia, Matosinhos e Trofa, que foi alvo da mais recente das várias impugnações administrativas que marcaram todo o procedimento concursal.Hoje serão assinados os contratos relativos aos lotes Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar), Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde), Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) e Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra).O Norte Nascente foi atribuído à Nex Continental Holdings, o Norte Poente ao agrupamento Auto Viação do Minho/Transdev/Litoral Norte, o Sul Nascente à Xerpa Mobility e o Sul Poente à Auto Viação Feirense. Os contratos serão depois enviados para o Tribunal de Contas (TdC).Já o Norte Centro, que está impugnado pela rodoviária Sequeira, Lucas e Venturas (Seluve), foi atribuído ao agrupamento Resende e Barraqueiro.Para a hora da cerimónia de assinatura dos contratos, à porta da sede da AMP, está prevista uma concentração de dirigentes do Sindicato Nacional dos Motoristas, que se têm manifestado preocupação acerca do futuro laboral dos trabalhadores dos atuais operadores, cuja concessão terminará em dezembro.