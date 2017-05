Futuro da Base das Lajes divide Portugal e EUA

O líder do executivo açoriano Vasco Cordeiro saiu insatisfeito da reunião em Washington.



Vasco Cordeiro lamentou a falta de progressos em relação ao pagamento das intervenções que vão ser precisas para controlar os impactos ambientais e pede a intervenção do Governo português.



O presidente do executivo dos Açores informou os EUA de que vai ser feito um levantamento pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre as zonas afetadas e os contratos de intervenção assinados há cerca de um mês.