Foto: Nuno Patrício - RTP

Os futuros professores vão voltar a ter estágios remunerados e as condições para aceder ao ensino vão ser alargadas.



As medidas, Cláudia Aguiar Rodrigues, devem passar à prática no próximo ano letivo.





Os futuros professores voltam a ter estágios remunerados. Os valores podem chegar aos 1600 euros brutos por mês.