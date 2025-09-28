Gabrielle. Depressão deixa país em alerta

Todos os distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento, com rajadas até 90 km/h, em especial no litoral e zonas de serra.A Proteção Civil não reportou nenhuma ocorrência significativa mesmo no distrito do Porto, onde até às 6 da manhã o nível de alerta de chuva deixou o distrito a vermelho.

O IPMA sublinha que se mantém alguma incerteza relativamente à trajetória da depressão pós-tropical.





Em Aveiro, Porto, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro o alerta laranja é devido à agitação marítima, na madrugada e manhã até às 09:00, com "ondas de oeste/sudoeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima", descreve o IPMA.



A precipitação "em especial até meio da manhã" é também motivo para o alerta laranja nestes distritos e em mais seis - Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Viseu.



Todos os distritos de Portugal continental vão estar também sob aviso amarelo devido ao vento, com "rajadas até 90 km/h, em especial no litoral e zonas de serra", prolongando-se este aviso até as 18:00 nos distritos do litoral e vigorando durante a madrugada no interior.





com Lusa