Gabrielle deverá trazer problemas ao território do Continente nos próximos dias

A ANEPC vem deixar o alerta após a “passagem pelo arquipélago dos Açores”: “o ciclone tropical Gabrielle deverá afetar Portugal continental nos dias 27 e 28 de setembro”.





A Proteção Civil alerta para a possibilidade de fogos rurais “face à combinação da instabilidade meteorológica trazida pelo ciclone, nomeadamente vento forte e agitação marítima, com o território quente e seco que encontrará” e apela, nesse sentido, “ao estrito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais”.

De acordo com a Proteção Civil, esse perigo de incêndio rural mantém-se “Muito Elevado e Máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve”.







A ANEPC deixa os habituais conselhos para evitar incêdios, como o sublinhar da proibição de queimadas e a advertência para o uso de "motorroçadoras, corta-matos e destroçadores".