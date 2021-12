Galo capão à Bairrada. Restaurante apresenta inovação gastronómica

Um conhecido restaurante da Mealhada tem uma proposta diferente para o dia de Natal. Inspirado no tradicional leitão, este ano vai servir à mesa um Galo Capão, com denominação de origem, assado no forno e com o mesmo tempero da atração gastronómica da Bairrada.