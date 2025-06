Gandra d'Almeida recusa autorização de pagamentos para si próprio

Gandra d'Almeida recusa ter autorizado pagamentos extra em benefício próprio quando era diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.

Não quis gravar declarações, mas explicou à RTP que a direção executiva não autoriza pagamentos, apenas a majoração do preço pago por hora aos médicos.



Quando assinou a autorização relativa à ULS da Guarda, Gandra d'Almeida diz que não se apercebeu que seria abrangido.



Assim que teve conhecimento, o médico diz ter informado o atual diretor-executivo do SNS, que anulou a autorização prévia.



Gandra d' Almeida está a ser investigado por suspeitas de incompatibilidade de funções.



Na sexta-feira, a TVI noticiou, com base num relatório preliminar, que o médico autorizou o pagamento majorado de mais de 500 horas a si próprio.