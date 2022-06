Garcia de Orta sem urgências obstétricas durante a noite

Esta situação levou ao encerramento do principal serviço de urgência obstétrica da margem sul. As utentes foram aconselhadas a dirigirem-se a outras hospitais de Setúbal e da região de Lisboa.



Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Intendente dos Médicos, afirmou à RTP que o número de médicos é insuficiente para manter as escalas.



Segundo Roque da Cunha, "esta é uma situação que não é pontual. É uma situação estrutural para a qual temos vindo a alertar há vários meses".



No Garcia de Orta as escalas de obstetrícia contam com três médicos especialistas e um interno, "escalas que estão abaixo dos mínimos".



O responsável do Sindicato Intendente dos Médicos acrescenta que o problema da falta de médicos obstetras é geral e não se resume ao Garcia de Orta.