País
Gasóleo volta a subir, gasolina desce
Os combustíveis voltam esta segunda-feira a ter alterações nos valores de venda ao consumidor. O gasóleo sobe um cêntimo e a gasolina desce seis cêntimos.
Mafalta Trigo, da ANAREC, Associação de Revendedores de Combustíveis explica que o comportamento dos preços na próxima semana se deve à procura deste produto.
“O combustível gasóleo tem mais procura que a gasolina e neste sentido acaba por haver mais disponibilidade no mercado e acaba por aumentar. Já a gasolina nas cotações internacionais teve menos procura e portanto desce.”De recordar e referir que o valor final dos combustíveis, apresentado hoje pela ANAREC, está ainda dependente do valor do fecho dos mercados no dia de hoje e do ajuste do imposto ISP por parte do Governo.
Estes valores são conhecidos num dia de recordes. O preço do barril de Brent para entrega em dezembro ultrapassou esta manhã os 115 dólares, o valor mais elevado desde o final de abril.
Já ontem o Brent tinha já valorizado 4%, face ao medo de novas interrupções no fornecimento de petróleo. Receios dos mercados que estão relacionados com o que se passa no Médio Oriente.
A Guarda Revolucionária iraniana revelou, nas últimas horas, ter atacado quatro navios que, segundo Teerão, realizavam transferências ilegais de petróleo no Golfo Pérsico.
Já Donald Trump acusou o Irão de divulgar informações sobre "falsos ataques" no estreito de Ormuz com o objetivo de elevar os preços dos combustíveis.
Já ontem o Brent tinha já valorizado 4%, face ao medo de novas interrupções no fornecimento de petróleo. Receios dos mercados que estão relacionados com o que se passa no Médio Oriente.
A Guarda Revolucionária iraniana revelou, nas últimas horas, ter atacado quatro navios que, segundo Teerão, realizavam transferências ilegais de petróleo no Golfo Pérsico.
Já Donald Trump acusou o Irão de divulgar informações sobre "falsos ataques" no estreito de Ormuz com o objetivo de elevar os preços dos combustíveis.