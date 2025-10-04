Gaza. Incidente após manifestação em Lisboa provoca um ferido grave

Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.O incidente, segundo apurou a RTP, teve origem numa ação isolada. Dois jovens terão subido para cima de um comboio, tendo uma delas mexido num cabo de alta tensão, o que provocou uma pequena explosão.

O jovem terá ficado queimado sobretudo na zona do peito e foi transportado para o Hospital de São José.Os manifestantes gritavam "em frente aos portões de acesso aos comboios do Terminal do Rossio, em Lisboa.A presença da Brigada de Intervenção foi requerida pelo chefe dos elementos da PSP que se deslocaram à estação."Israel é um estado assassino, viva a luta do povo palestiniano", ouve-se em uníssono na Estação do Rossio, juntamente com palmas e assobios ao som de tambores, assim como a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido".