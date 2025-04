Gaza. "Privar alguém de alimentos e de cuidados médicos, é uma forma de tortura!"

Nélson Olim diz que o que se passa no enclave está muito próximo do genocídio.O antigo Conselheiro da Organização Mundial da Saúde lamenta o que diz ser uma crise de responsabilidade global. E defende que a comunidade está a atravessar uma crise moral.O Governo de Israel assumiu, esta quarta-feira, que vai continuar sem permitir a entrada de qualquer tipo de ajuda humanitária no enclave.A posição foi assumida publicamente, esta manhã, pelo ministro israelita da Defesa.

Israel Katz justificou a decisão, explicando que este bloqueio é uma forma de exercer pressão sobre o Hamas, numa altura em que decorrem negociações, sobre a proposta de Israel para um novo cessar-fogo em Gaza.





Entretanto a autoridade palestiniana dá conta de que o primeiro-ministro israelita foi visitar as tropas israelitas no território palestiniano, na Faixa de Gaza.





“Uma provocação, considera a autoridade palestiniana que fala mesmo numa intrusão por parte de Benjamin Netanyahu.