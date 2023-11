Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que quase dois terços das pessoas que vivem em Portugal admitem sentir dificuldades para pagar a renda ou o empréstimo da casa.







No Porto, por exemplo, a pressão imobiliária está a pesar na saúde mental de muitos moradores do centro da cidade, aponta uma outra investigação, da Universidade do Porto, sobre o impacto da gentrificação crescente no centro da cidade.

Uma realidade captada pela reportagem da Antena 1.