Gerador restabelece a energia elétrica no centro de Cernache do Bonjardim

Numa nota enviada à agência Lusa, o município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, explicou que o restabelecimento ocorreu na sexta-feira, sendo uma "resolução temporária".

"O município da Sertã apela à população residente nesta zona da vila, que utilize a energia elétrica de forma consciente e responsável, servindo-se da mesma apenas para o mínimo indispensável".

A autarquia sublinha que a falta de energia elétrica é um problema que está neste momento a afetar grande parte do concelho da Sertã.

"Estão a ser reunidos diversos esforços para que a mesma seja restabelecida com a maior brevidade possível. No entanto, e dado o nível de destruição, a sua resolução permanente adivinha-se morosa", refere.