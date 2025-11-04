Gerês, Tejo e Serra do Caldeirão vão ser recuperados no novo projeto nacional de Natureza

O Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra do Caldeirão e o Estuário do Tejo são as primeiras zonas do país a beneficiar das ações de recuperação ecológica da nova iniciativa da WWF Portugal, a Re-Store Portugal, que arranca com um investimento inicial de 1 milhão e 800 mil euros para cinco anos, até 2030."Queremos começar já este ano com os primeiros trabalhos no Gerês e no início de 2026 na Serra do Caldeirão", adianta Catarina Grilo, diretora de Conservação e Políticas da WWF Portugal, em entrevista à jornalista Rita Fernandes. No terreno, a equipa vai ser composta por biólogos e técnicos da WWF, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), autarquias e comunidades locais."Só nestas três áreas há uma enorme diversidade de ecossistemas — montanhosos, áridos e estuarinos. Do ponto de vista do restauro ecológico, faz sentido começar por territórios com características diferentes", explica Catarina Grilo.No Gerês, as ações previstas passam por reduzir o risco de incêndio, controlando matos e promovendo o pastoreio de gado ovino e caprino para diminuir a carga combustível. Vai também haver remoção de espécies exóticas invasoras que comprometem a regeneração da flora autóctone.Na Serra do Caldeirão, que tem um clima mais árido, a WWF quer dar continuidade a trabalhos anteriores de restauro ecológico, agora com uma nova abordagem de envolvimento local. Já no Estuário do Tejo, o foco vai ser a proteção dos cavalos-marinhos, com a colocação de estruturas artificiais que sirvam de abrigo e o mapeamento das populações existentes, sobretudo na frente ribeirinha de Almada.A Re-Store Portugal conta já com o apoio de parceiros empresariais, entre eles o Lidl, e está aberta à contribuição de cidadãos individuais. A angariação de fundos é feita através do site restoreportugal.pt, onde qualquer pessoa pode "comprar futuro", como descreve a responsável: "O nome é um jogo de palavras — 'restore' significa restauro, mas também remete para a ideia de loja. É uma loja onde podemos comprar o futuro que queremos ver no terreno."O projeto nacional da WWF surge para dar um avanço na conquista dos objetivos da Lei do Restauro da Natureza da União Europeia, que obriga os Estados-Membros a recuperar pelo menos 20% das áreas degradadas até ao final da década. Em Portugal, estão identificadas nove zonas prioritárias para restauro: além das três que arrancam já no terreno, seguem-se a Ria de Aveiro, Serra da Estrela, Serras de Aire e Candeeiros, Ria Formosa, Vale do Guadiana e Rio Tejo (na zona mais a montante)."Já não basta proteger a biodiversidade que ainda temos, é preciso recuperar a que perdemos. Restaurar a natureza é investir no nosso futuro coletivo", conclui Catarina Grilo.