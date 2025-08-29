Gerir os fogos "a partir do Terreiro do Paço é ficção científica"
Nuno Veiga - Lusa
O candidato a presidente Marques Mendes acha que o Estado deve envolver mais as forças armadas portuguesas no combate aos incêndios em Portugal.
Acredita que uma Comissão Técnica Independente, aos grandes incêndios de agosto, é mais útil do que uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Luís Marques Mendes pediu ainda uma descentralização em matéria de prevenção para os municípios e freguesias - com meios e competências -, dizendo que gerir os fogos "a partir do Terreiro do Paço é ficção científica".
"É a sensação que existe no país. A sensação que existe é que a prevenção não se fez, ou não se fez, sobretudo, na dimensão que devia ter sido feita.