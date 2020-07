GES. Quatro sacos azúis pagavam a personalidades ocultas sob pseudónimos

"Um circuito financeiro que se pretendeu indetetável em Portugal", refere o Ministério Público.



Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo decidiam quem e quanto recebiam. Amílcar Pires e Isabel de Almeida, da cúpula do BES, aconselhavam.



Ao longo dos anos mais de 56 milhões de euros saíram dos quatro sacos azuis Espírito Santo Enterprises, Alpha, Balenbook ou da Clauster todas com sede em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens britânicas - dinheiro distribuido por largas dezenas de pessoas.