Gestão da Saúde. Presidente esclarece "referência que abrangia vários ministros"

, respondeu o presidente da República aos jornalistas, no sábado à noite, referindo que atéMarcelo esclareu que a mensagem que quis deixar se centrou n", prosseguiu."Porque isso cai todos os dias em cima dos protagonistas da saúde, todos os dias, e é inevitável", considerou.Marcelo Rebelo de Sousa voltou a salientar que, enquanto a indefinição prevalecer, surgem dúvidas constantemente sobre o que é "responsabilidade do ministério, e no ministério de quem" e o que é "responsabilidade da comissão executiva" do SNS., observou.Segundo o chefe de Estado, "sempre que houver um problema qualquer" passará a questionar-se se a responsabilidade "é do ministério, é da comissão executiva, que, no fundo, um instituto público, ou será das regiões, que não são bem regiões, é das CCDR, onde haverá um responsável pela coordenação?".O Presidente da República advertiu uma vez mais que, se a situação não se alterar, "é quase inevitável passar a vida a discutir-se casos, porque não corre bem um, não corre bem outro, não corre bem outro, não corre bem outro".Interrogado se, depois de ter sugerido um acordo político, gostou de ouvir a ministra da Saúde desafiar a oposição para um entendimento, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que não viu essas declarações de Ana Paula Martins, feitas na Assembleia da República na sexta-feira."Não vi. Eu já disse que é uma opção do parlamento, portanto, do Governo e das oposições a fazer ou não entendimentos. Mas também dei a entender que, por mim, eu faria um entendimento", reiterou.C/Lusa