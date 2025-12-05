Ginecologia e obstetrícia. Quatro urgências fecham no sábado e três no domingo

Quatro serviços de urgência da especialidade de ginecologia e obstetrícia vão manter-se de portas fechadas no sábado. No domingo, encerram três urgências obstétricas. É o que indica o Portal do Serviço Nacional de Saúde.



No sábado, fecham as urgências da mesma especialidade nos hospitais de Portimão, distrito de Faro, Barreiro, distrito de Setúbal, Setúbal e Braga. No domingo, encerram os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro e Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.As urgências de obstetrícia dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Aveiro, Santarém, São Francisco Xavier, em Lisboa, e Leiria operam, no sábado, de forma condicionada. Ou seja, só acolhem casos referenciados pelo CODU/INEM. No domingo, ficam referenciadas as urgências obstétricas de Braga, Santarém, Aveiro, Leiria e São Francisco Xavier.

Por outro lado, no decurso do fim de semana, as urgências de pediatria dos hospitais de Vila Franca de Xira, Esposende, no distrito de Braga, e Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar a trabalhar com restrições, recebendo casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

c/ Lusa

Os constrangimentos ficam, uma vez mais, a dever-se à falta de médicos especialistas para garantir as escalas.