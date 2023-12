Global Media. "Portugueses saem afetados" com eventuais despedimentos

Para a Comissão de Trabalhadores da TSF, o próximo capítulo pode passar por um despedimento coletivo, caso o grupo não chegue aos números desejados.







Filipe Santa Bárbara, da Comissão de Trabalhadores, confirma à Antena 1 que os representantes dos jornalistas vão também reunir-se com os grupos parlamentares. E volta a alertar para o significado do eventual fim da estação de rádio.A comissão executiva do grupo disse no início do mês que iria negociar com urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação.Os delegados sindicais dos jornalistas das redações do JN, da TSF e do jornal O Jogo tiveram na terça-feira a primeira de várias audições no Parlamento, com o iminente despedimento coletivo como tema central.