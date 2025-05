GNR admite que a eleição do novo Papa pode levar mais peregrinos ao Santuário de Fátima

Pelo menos até ao dia 13 deste mês, o efetivo da GNR contará por dia com mais de duzentos militares.



A comparar com outros anos, há um acréscimo de 40 elementos.



As guardas de Espanha e França também vão participar na "Operação Peregrinação Segura 2025".



A GNR apela aos peregrinos que se dirigem a pé a Fátima que redobrem a atenção nos locais mais críticos principalmente junto a estradas nacionais.



No Santuário, estão previstas várias medidas de vigilância.