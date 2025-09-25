GNR apanha 7 homens na posse de armas de guerra junto à Praia do Amado, no Algarve
A Guarda Nacional Republicana deteve na madrugada de ontem 7 homens, tendo também apreendido armas de guerra junto à Praia do Amado, em Aljezur, no Algarve.
Contudo foram identificados três veículos suspeitos junto ao areal da praia, presumivelmente para proceder ao desembarque de carga ou pessoas.
A GNR interceptou os suspeitos e apreendeu quatro espingardas automáticas, consideradas armas de fogo de calibre de guerra, incluindo uma AK-47, como explicou o capitão Miguel Mateus, comandante do destacamento da GNR de Sines.
A operação da GNR em Aljezur acabou por abortar um possível descarregamento de estupefacientes.
Os sete detidos vão agora ser presentes no Tribunal Judicial, em Faro, para aplicação das medidas de coação.