GNR apreende 3.600 litros de combustível e lancha de borracha no Algarve

O material encontrava-se abandonado na ribeira do Almargem e foi detetado durante uma operação de patrulhamento da costa.



A intervenção das forças de segurança culminou na identificação de dois homens de nacionalidade estrangeira e idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos de idade, avançou a GNR, em comunicado.



"Após verificação, concluiu-se que um deles permanecia ilegalmente em território nacional, motivo pelo qual foi acompanhado ao Tribunal de Tavira", acrescentou a mesma fonte.





