GNR apreende kalashnikovs, fardos de haxixe e combustível

A GNR deteve um homem, constituiu outro arguido e um menor de 15 anos em quatro operações realizadas na noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira, de norte a sul do país, para travar redes de apoio ao narcotráfico marítimo.





Em comunicado enviado às redações, a GNR informa que foram também apreendidas duas espingardas de assalto Kalashnikov, nove viaturas e cerca de 10 mil litros de combustível.

Segundo a Guarda, as intervenções tiveram como objetivo impedir a instalação de estruturas logísticas de apoio ao transporte de droga por via marítima.





A operação permitiu ainda apreender uma embarcação, dois motores marítimos e 420 jerricans de combustível, destinados ao abastecimento de embarcações de alta velocidade.





"A dispersão geográfica e a resposta imediata das patrulhas no terreno impediram a consolidação de pontos de apoio logístico e de desembarque de produto estupefaciente em quatro frentes distintas", pode ler-se no comunicado da GNR.





Em Fonte Boa, no concelho de Esposende, a GNR deteve um homem de 41 anos e apreendeu seis viaturas, uma embarcação, dois motores, cerca de 1.500 litros de combustível e duas Kalashnikov municiadas. Pelo menos três suspeitos fugiram a pé, tendo sido mobilizados drones para as buscas dos indivíduos.





Quase ao mesmo tempo, mas na área de serviço de Aveiras, na A1, foi intercetado um cidadão espanhol, de 35 anos, constituído arguido. Durante a ação das brigadas da GNR foram apreendidos 190 jerricans com 4.750 litros de combustível, transportados em duas viaturas.





No Algarve, uma outra operação no rio Guadiana levou à apreensão de fardos de haxixe, em colaboração com a Guardia Civil espanhola.

As autoridades espanholas apreenderam 57 fardos, enquanto a GNR participou na recolha de 20 fardos que tinham sido atirados à água pelos suspeitos.





Também em Sagres, no Porto de Pesca da Baleeira, a GNR intercetou um indivíduo e apreendeu uma viatura e cerca de 3.750 litros de combustível, quando estaria a decorrer o abastecimento de uma embarcação de alta velocidade.





A GNR considera que os resultados "evidenciam o contributo da Guarda no combate a esta realidade criminal, através de um dispositivo integrado, que combina vigilância marítima, meios aéreos e vigilância terrestre contínua, assegurando uma resposta imediata e coordenada a qualquer atividade ilícita na orla costeira e nas fronteiras soberanas do país.”