GNR atenta às estradas em fim de semana prolongado

Foto: RTP

Milhares de portugueses vão fazer-se à estrada nos próximos dias. Estamos a entrar na segunda quinzena de agosto e há um fim de semana prolongado à porta. A GNR prevê um aumento de circulação rodoviária pelo país, por causa das férias. O major João Gaspar, da Guarda Nacional Republicana, adianta à Antena 1 que as autoridades vão estar atentas aos comportamentos de risco ao volante.