Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

GNR atenta às estradas em fim de semana prolongado

por Antena 1

Foto: RTP

Milhares de portugueses vão fazer-se à estrada nos próximos dias. Estamos a entrar na segunda quinzena de agosto e há um fim de semana prolongado à porta. A GNR prevê um aumento de circulação rodoviária pelo país, por causa das férias. O major João Gaspar, da Guarda Nacional Republicana, adianta à Antena 1 que as autoridades vão estar atentas aos comportamentos de risco ao volante.

Para quem se faz à estrada, a GNR deixa alguns conselhos. Os cuidados começam ainda antes de ligar o motor.
Para quem vai, a Guarda Nacional República deixa ainda um alerta. Muitas casas ficam vazias durante vários dias e isso pode ser um perigo.

O major João Gaspar confirma que é uma preocupação constante, mas que agora aumenta.
