GNR captura lancha associada a tráfico internacional de droga

A GNR apreendeu, na localidade da Gâmbia, concelho de Setúbal, uma embarcação de alta velocidade suspeita de associação ao tráfico internacional de droga, anunciou esta sexta-feira a corporação.



A Guarda Nacional Republicana indica, em comunicado, que nesta operação, levada a cabo na passada segunda-feira, foi igualmente apreendido material variado no interior da lancha: quatro motores com 300 cavalos de potência, 222 jerricãs de gasolina e seis depósitos de mil litros cada. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.



Foto: GNR



Foram ainda apreendidos dois telefones satélite, vestuário de mergulho, material de manutenção e reparação de embarcações e material de campismo, um gerador, um equipamento GPS e mantimentos diversos.