GNR da Sertã disponibiliza patrulha para contactos entre familiares

"Todas as pessoas que têm tentado contactar os seus familiares sem sucesso e necessitem de informações, podem contactar a GNR da Sertã", informou o município da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Numa nota enviada à agência Lusa, a autarquia explicou que os interessados devem contactar a GNR da Sertã através do número 274 600 730.

"Esta força de segurança assegurará a deslocação de uma patrulha ao local para obter informações".