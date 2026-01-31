País
GNR da Sertã disponibiliza patrulha para contactos entre familiares
A GNR da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a garantir transporte a familiares de pessoas que se encontrem sem comunicações ou sem energia.
"Todas as pessoas que têm tentado contactar os seus familiares sem sucesso e necessitem de informações, podem contactar a GNR da Sertã", informou o município da Sertã, no distrito de Castelo Branco.
Numa nota enviada à agência Lusa, a autarquia explicou que os interessados devem contactar a GNR da Sertã através do número 274 600 730.
"Esta força de segurança assegurará a deslocação de uma patrulha ao local para obter informações".