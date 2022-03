GNR de Castelo Branco realizou 588 detenções em 2021

Segundo os resultados operacionais de 2021 do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco apresentados hoje à comunicação social, os militares sinalizaram 1.826 idosos no âmbito dos censos seniores, receberam 920 chamadas via linha SOS Ambiente, realizaram 87 buscas e recuperaram oito viaturas.

No mesmo período, foram realizadas 588 detenções, 25 das quais referentes a casos de violência doméstica e 64 relacionados com maus-tratos ou abandono de animais.

Foram ainda detidas ou identificadas 41 pessoas por incêndio florestal e os militares investigaram 241 incêndios.

Já em relação às contraordenações, na área do Comando Territorial de Castelo Branco, foram emitidas, em 2021, um total de 15.597.

Os militares da GNR fiscalizaram 88.839 condutores, efetuaram 84.128 testes de álcool e 7.787 controlos de velocidade na sua área de ação.

O Comando Territorial da GNR de Castelo Branco é responsável pela cobertura de 97,2% da área do distrito, onde possui 31 quartéis e fiscaliza 99% das vias rodoviárias.

Em 2021, os militares percorreram mais de 2,7 milhões de quilómetros no distrito de Castelo Branco e realizaram 35.537 patrulhas.

O Comando Territorial de Castelo Branco vai realizar um conjunto de atividades, de caráter militar, cultural e social, entre os dias 25 e 28, no âmbito das comemorações do Dia da Unidade e do seu aniversário.

Neste âmbito, no dia 25, pelas 21:00, decorre um concerto da Orquestra de Câmara da GNR no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB), com entradas gratuitas.

No dia seguinte, pelas 10:00, realiza-se uma caminhada solidária em Vila Velha de Ródão, cuja concentração está agendada para a Casa das Artes e Cultura local.

A cerimónia militar do aniversário do Comando Territorial da GNR está agendada para o dia 28, a partir das 11:00, no campo da feira de Vila Velha de Ródão.