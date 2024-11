O tenente Matos Silva, do posto territorial da GNR de Lagoa, explicou à RTP que as autoridades tiveram conhecimento, através de uma testemunha, que o argelino que fugiu do Tribunal da Relação em Lisboa "teria sido avistado no centro da cidade".

Perante a denúncia, a GNR destacou as "patrulhas para confirmar a situação". Pouco tempo depois, o argelino foi "localizado perto da localidade de Estômbar".



Na posse do foragido, estavam as algemas com as quais fugiu na terça-feira.