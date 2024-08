GNR desaparecido "poderá estar preso na fuselagem da aeronave"

"O camarada que se encontra desaparecido poderá estar preso na fuselagem da aeronave" no fundo do rio, explicou o comandante do Departamento Marítimo do Norte, Rui da Silva Lampreia.

Por essa razão, a intenção é "mantermos as buscas subaquáticas e proceder à remoção do helicóptero que está no fundo do rio, que estimamos que aconteça por volta das 10h00", acrescentou.



As buscas vão manter-se para já no mesmo perímetro de ontem, sendo alargadas "conforme vai evoluindo o dia".



Este sábado estimam-se melhores condições para a realização das buscas, com uma visibilidade na ordem dos cinco metros. "Todavia, vamos ter de ter muito cuidado para não levantar partículas em suspensão que vão dificultar as buscas", afirmou o comandante.



As buscas subaquáticas contam com oito equipas de mergulhadores. Decorrem ainda buscas terrestres e no ar estão três drones a fazer buscas aéreas.