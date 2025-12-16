GNR desmantela grupo suspeito de furtos em lares de idosos

Uma operação levada a cabo na segunda-feira permitiu desmantelar um presumível "grupo organizado" que terá praticado "dezenas de crimes" em "lares de idosos, centros de dia e juntas de freguesia" de diferentes distritos do norte e do centro do país. Em causa estão alegados "furtos qualificados", revelou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana. Foram detidos sete suspeitos. "Os detidos possuem um extenso historial criminal pela prática de ilícitos da mesma natureza, tendo alguns deles saído de estabelecimento prisional durante o ano de 2025".



A operação esteve a cargo do Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.



"Na sequência de uma investigação iniciada no final do verão do presente ano, foi possível apurar que se tratava de um grupo organizado e hierarquizado, que fazia deste tipo de ilícitos criminais o seu modo de vida", lê-se em comunicado da GNR.



"Os crimes, na ordem de várias dezenas, ocorreram em diversos distritos, com maior incidência nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro, tendo causado prejuízos ainda não totalmente quantificados, mas que poderão ascender a cerca de meio milhão de euros". Ainda segundo a Guarda, "apurou-se ainda que o modus operandi dos suspeitos assentava no arrombamento de portas, com o objetivo de furtar dinheiro em numerário e objetos em ouro no interior das instalações. Sempre que encontravam cofres, estes eram transportados e posteriormente arrombados noutros locais".





No âmbito das diligências de investigação, foram cumpridos 17 mandados de busca, concretamente nove domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e seis em viaturas, nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Valença, culminando na detenção de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos".



"No decurso da operação foram ainda constituídos arguidos um homem e uma mulher, com 55 e 49 anos, respetivamente", indica a GNR. A operação permitiu apreender duas viaturas, mais de uma centena de peças em ouro, 35.800 euros em numerário, nove telemóveis, ferramentas usadas para corte e arrombamento, 460 doses de MDMA, 120 doses de haxixe, material de acondicionamento de produto estupefaciente, uma balança e dois relógios.





Os detidos, detalha a mesma nota, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto na quarta-feira, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.



"Esta operação contou com a participação de mais de uma centena de operacionais, tendo a estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga sido reforçada pela valência territorial, pelo Destacamento de Intervenção de Braga, pelos Comandos Territoriais de Viana do Castelo e do Porto, bem como pelo Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) da GNR. A ação contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP)".