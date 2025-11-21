GNR desmantelou rede que se dedicava a furtos em estabelecimentos comerciais

O valor, já apurado, dos bens furtados ascende a mais de 100 mil euros, adianta a GNR em comunicado sobre a operação que durou mais de um ano.

Durante a operação "Mochila Mágica" foram detidos seis homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e 65 anos, apreendidos valores superiores a 70 mil euros em numerário e penhoradas diversas contas dos suspeitos, que ascendem a centenas de milhares de euros.

Foram ainda apreendidos mais de dois quilos em artigos de ouro e milhares de artigos de higiene pessoal, bebidas alcoólicas e diversos bens alimentares, avaliados em mais de 90 mil euros.

"Esta investigação, que teve uma duração de cerca de 13 meses, permitiu apurar a existência de uma estrutura organizada, composta por indivíduos responsáveis pela subtração sistemática de artigos em grandes superfícies comerciais e por outros dedicados ao recebimento, transporte e escoamento do material furtado, posteriormente revendido em lojas e mercados de rua", indica a GNR.

Segundo a GNR, a operação teve início com a monitorização de um primeiro núcleo do grupo, cujos elementos já se encontravam referenciados pela prática de múltiplos furtos em supermercados.

Os furtos foram realizados de norte a sul do país por uma rede estabelecida em Lisboa.

"Dada a centralização da investigação, foi possível determinar o canal de escoamento dos produtos furtados que, à posteriori, eram revendidos no comércio tradicional" indica a Guarda.