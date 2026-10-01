GNR detém 10 pessoas e apreende duas embarcações no Algarve

Em comunicado, a GNR adianta que no decorrer de uma ação de vigilância e controlo costeiro, desencadeada na sequência da deteção de embarcações de alta velocidade, foram detetados movimentos suspeitos nas imediações de Tavira e da Fuzeta [em Olhão], "percebendo-se que se trataria de apoio logístico do tráfico de droga por via marítima".

No âmbito da ação, foram detidos 10 homens, oito em Tavira de nacionalidade estrangeira com idades entre os 19 e os 30 anos e dois portugueses na Fuzeta com idades entre os 43 e os 46 anos.

Segundo a Guarda, foram apreendidas duas embarcações, uma de pesca e uma a motor, e uma viatura ligeira de passageiros.

A ação foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.

Nas últimas semanas, registaram-se no Algarve várias apreensões de jerricãs com combustível, pela GNR e pela Polícia Marítima, associadas ao tráfico de droga por via marítima.

A Guarda deteve no domingo seis pessoas e apreendeu 167 jerricãs com mais de quatro mil litros de combustível nas imediações da praia do Castelo, no concelho de Albufeira.

Na quinta-feira passada, a Polícia Marítima apreendeu duas embarcações, dois motores e cinco jerricãs de combustível que estavam ocultados na vegetação em Alvor, no concelho de Portimão, suspeitando que integrem uma rede logística de apoio ao narcotráfico marítimo.

No mesmo dia, a GNR intercetou na praia de Alvor 14 homens, oito dos quais sem documentos, durante uma alegada operação de trasfega de combustível relacionada com uma embarcação de alta velocidade, tendo apreendido um veículo ligeiro de mercadorias que tinha no interior 137 jerricãs com combustível, num total de centenas de litros.

No dia seguinte, sexta-feira, a Polícia Marítima apreendeu uma embarcação que continha 2.600 litros de combustível, armazenados em 133 jerricãs, e géneros alimentares, nas margens da Ria Formosa, na zona da Fuseta, no concelho de Olhão.

c/Lusa