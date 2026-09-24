País
GNR detém 14 pessoas e apreende embarcações e centenas de litros de combustível em Alvor
A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirma, em comunicado, ter identificado 14 cidadãos estrangeiros envolvidos numa operação de trasfega de combustível no mar, na zona de Alvor. Foram apreendidas duas embarcações, um veículo e 137 jerricãs de combustível.
No âmbito da vigilância da orla costeira, o posto de observação a GNR detetou uma embarcação de alta velocidade ao largo de Alvor, por volta das 3h51 da madrugada desta quinta-feira.
A Guarda adianta, em comunicado, ter desencadeado diligências para acompanhar a os movimentos suspeitos e confirmou a realização de “uma operação de trasfega de combustível destinada à referida embarcação” de alta velocidade.
Foram identificados 14 cidadãos estrangeiros. Oito deles não tinham documentos, continuando agora a GNR a tentar confirmar a identidade e nacionalidades dos indivíduos e apurar se estão legais no país.
A Guarda adianta, em comunicado, ter desencadeado diligências para acompanhar a os movimentos suspeitos e confirmou a realização de “uma operação de trasfega de combustível destinada à referida embarcação” de alta velocidade.
A GNR montou um dispositivo policial no terreno que lhe permitiu apreender “duas embarcações e um veículo ligeiro de mercadorias, no interior do qual se encontravam 137 jerricãs contendo combustível, numa quantidade estimada em várias centenas de litros”, refere a força policial em comunicado.