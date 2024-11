GNR detém 17 pessoas em operação de combate ao tráfico de droga no Alentejo

Contactada pela agência Lusa, a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) fez um balanço até cerca das 17:40, mas admitiu que estes números podem aumentar, já que a operação policial iniciada na madrugada de hoje, no âmbito de uma investigação ao tráfico de estupefacientes, "ainda decorre".

"Mantêm-se as operações no terreno", disse, explicando tratar-se de uma operação do Comando Territorial de Portalegre da GNR, em colaboração com o Comando Territorial de Évora.

Os militares da guarda têm estado a dar cumprimento "a mandados de detenção e mandados de busca", emitidos pela autoridade judiciária competente.

Até ao momento, além das detenções, "foram apreendidos droga, armas, viaturas e dinheiro", revelou a fonte, referindo que ainda não foi feita a contabilização desse material.

A operação da GNR conta com o apoio da Polícia de Segurança Pública, em algumas das áreas visadas, limitou-se a acrescentar, remetendo mais informações para quando as ações no terreno estiverem concluídas.