GNR deteve em Oleiros três cidadãos por permanência ilegal em território nacional

Em comunicado, a GNR explica que a detenção, que ocorreu no dia 16 de setembro, aconteceu na sequência de uma operação a explorações agrícolas e florestais.

Em dois operadores a GNR encontrou estes três homens, com idades entre os 26 e os 40 anos, que não tinham documentos de identificação válidos, passaporte ou título de residência, tendo por isso sido detidos.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Oleiros.