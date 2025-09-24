GNR deteve em Oleiros três cidadãos por permanência ilegal em território nacional
A GNR deteve três homens em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, por permanência ilegal em território nacional, anunciou a corporação.
Em comunicado, a GNR explica que a detenção, que ocorreu no dia 16 de setembro, aconteceu na sequência de uma operação a explorações agrícolas e florestais.
Em dois operadores a GNR encontrou estes três homens, com idades entre os 26 e os 40 anos, que não tinham documentos de identificação válidos, passaporte ou título de residência, tendo por isso sido detidos.
Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Oleiros.