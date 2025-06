GNR deteve em quatro horas 50 condutores por condução sob efeito de álcool

Em comunicado, a Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR revela que a operação decorreu hoje, entre as 03:00 e as 07:00, tendo sido fiscalizados 2.598 condutores, dos quais 50 foram detidos, 47 dos quais por condução em estado de embriaguez (Taxa de Álcool no Sangue superior a 1,2 g/l).

Foram ainda produzidos 245 autos de contraordenação, dos quais 213 por condução sob influência de álcool.

De acordo com a GNR, os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer no Ministério Público.

A operação decorreu nas principais vias de acesso à Área Metropolitana de Lisboa, em particular na Ponte Vasco da Gama -- Alcochete, distrito de Setúbal, Autoestrada n.º 1 (A1) -- Alverca, distrito de Lisboa, Autoestrada n.º 2 (A2) -- Seixal, distrito de Setúbal, na Autoestrada n.º 5 (A5) -- Oeiras, distrito de Lisboa, na Autoestrada n.º 8 (A8) -- Loures, distrito de Lisboa e no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) -- Almada, distrito de Setúbal.

Esta ação especial de fiscalização rodoviária contou também com o reforço de militares dos Comandos Territoriais de Évora, Leiria, Lisboa, Setúbal e Santarém, tendo sido empenhados um total de 143 militares.

A Guarda Nacional Republicana relembra que, "para além da gravidade criminal destes ilícitos, a condução sob efeito de álcool constitui-se como um dos principais fatores de risco para a condução, sendo um fator potenciador de acidentes rodoviários".

Segundo o Código da Estrada, é proibido conduzir sob influência de álcool ou substâncias psicotrópicas. De acordo com a legislação, isto corresponde a uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. Uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l é considerada um crime punível com pena de prisão.