GNR deteve sete pessoas e apreendeu armas de guerra em Aljezur

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que na quarta-feira de madrugada os meios de vigilância noturna da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras detetaram uma embarcação de alta velocidade a deslocar-se lentamente em direção à linha de costa.

"Em simultâneo, foram identificados três veículos suspeitos a dirigir-se para a zona de areal, presumivelmente destinadas a proceder ao desembarque de carga ou de pessoas", conta a GNR, acrescentando que "após se observar indícios de transbordo em curso, foram de imediato ativados os meios operacionais".

No decorrer da operação foram apreendidas quatro armas de fogo de calibre de guerra: uma espingarda automática AK-47, uma espingarda automática M4, uma espingarda automática CETME-L e uma espingarda automática adaptada dos modelos AR-15/M4.

Foram também apreendidos dois carregadores, com um total de 48 munições para a espingarda automática AK-47, dois carregadores, com 58 munições para a espingarda automática M4 e três veículos.

A ação contou com militares da UCCF e com o reforço de uma equipa do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 48 anos, serão presentes no Tribunal Judicial para aplicação das medidas de coação.