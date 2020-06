GNR e PSP obrigados a dispersar cidadãos em festas e ajuntamentos ilegais

A porta-voz da GNR, Rita Afonso, explica que na festa estavam um elevado número de pessoas que acabou por abandonar o local após intervenção das autoridades.Mais a sul a GNR também teve de intervir em duas festas em plena via pública, com dezenas de pessoas, em Lagos e Albufeira no Algarve.Em comunicado o Comando Territorial de Faro explica que em Lagos foi identificado o proprietário do estabelecimento em Lagos e as pessoas acabaram por dispersar.Já em Albufeira a GNR respondeu a uma denúncia de ruido relacionado com grupos de jovens na via pública.



Também a Polícia de Segurança Pública teve de entrar em acção, em Loures, esta sexta-feira à noite, onde três agentes da PSP foram agredidos quando dispersavam um grupo de pessoas.