GNR efetua buscas para encontrar mulher desaparecida há uma semana em Elvas

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que a mulher, de 47 anos, residente em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, terá desaparecido no dia 12.

Depois de receber o alerta na sexta-feira, a GNR efetuou buscas em barragens próximas daquela localidade, tendo também contactado a operadora telefónica da qual a mulher é cliente.

A operadora comunicou que o equipamento não se registava na rede há vários dias e estava desligado, acrescentou a mesma fonte da GNR.

Sem terem ainda obtido a localização da viatura pertencente à mulher, a GNR também já solicitou os registos de passagens nas autoestradas, estando a aguardar esses resultados.

A Lusa contactou também o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, mas a mesma entidade disse não possuir qualquer registo sobre este caso.