GNR faz patrulha aérea de vigilância e fiscalização para a prevenção de incêndios

Ao abrigo da Declaração da Situação de Alerta que está em vigor até ao dia 8 de setembro, a GNR vai vigiar, também do ar, os distritos que se encontram em Estado de Alerta Especial, com risco de incêndio muito elevado e máximo.



O helicóptero transporta dois militares da GNR.



Têm como objectivo detetar atividades que violem a situação de alerta, como a realização de queimadas, acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais.



Ontem a GNR realizou 1200 patrulhas, empenhando 2393 militares em todo o território nacional.



Foram identificados oito indivíduos e outros dois foram detidos, em flagrante delito, pela prática de crimes de incêndio florestal.