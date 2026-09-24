GNR identifica 14 pessoas e apreende embarcações e centenas de litros de combustível em Alvor

Jornal da Tarde | 24 de setembro de 2026



A GNR montou um dispositivo policial no terreno que lhe permitiu apreender “duas embarcações e um veículo ligeiro de mercadorias, no interior do qual se encontravam 137 jerricãs contendo combustível, numa quantidade estimada em várias centenas de litros”, refere a força policial em comunicado.





No âmbito da vigilância da orla costeira, o posto de observação a GNR detetou uma embarcação de alta velocidade ao largo de Alvor, por volta das 3h51 da madrugada desta quinta-feira.A Guarda adianta, em comunicado, ter desencadeado diligências para acompanhar a os movimentos suspeitos e confirmou a realização deOito deles não tinham documentos, continuando agora a GNR a tentar confirmar a identidade e nacionalidades dos indivíduos e apurar se estão legais no país.