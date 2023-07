GNR identificou suspeito de originar fogo na Covilhã

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, a identificação do suspeito foi feita por militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Fundão na quarta-feira.

"Na sequência do alerta de um incêndio florestal, os elementos do NPA deslocaram-se de imediato para o local, tendo apurado que o incêndio teve origem enquanto o homem realizava trabalhos num terreno e, a operar um equipamento de corte, provocou a ignição dos combustíveis finos existentes no terreno", referiu, em comunicado, a GNR.

Adiantam ainda que o incêndio "acabou por se descontrolar e consumiu 23 hectares de área florestal" no concelho da Covilhã.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Fundão.