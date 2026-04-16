GNR já divulgou aos guardas linhas do novo modelo do trânsito

A GNR divide a fiscalização das estradas com a PSP.

O documento não refere uma data de execução, mas diz que os atuais destacamentos de trânsito vão ser integrados na unidade nacional e que toda esta implementação deverá decorrer de forma faseada.





Para combater os acidentes nas estradas portuguesas, o Governo anunciou esta quarta-feira um novo plano que inclui mais radares, mais multas, um novo código da estrada e o regresso da Brigada de Trânsito da GNR, que foi extinta há quase 20 anos.



A RTP apurou, no entanto, que haverá agora menos mil militares do que na antiga Brigada de Trânsito.

Todos os elementos da Guarda Nacional Republicana estão a receber esta quarta-feira um documento interno a que a RTP teve acesso com as linhas mestre do novo modelo do trânsito.Fala também claramente em