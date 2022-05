GNR liberta homem sequestrado e detém quatro suspeitos em Ourique

Em comunicado, a GNR indicou ter recebido a denúncia do sequestro da vítima, que tinha sido agredida e colocada no interior da bagageira de um carro, na localidade da Gafanha do Carmo, concelho de Ílhavo (Aveiro).

Após receber a denúncia, adiantou a Guarda, "foram encetadas diligências policiais" para localizar e intercetar o carro, mas "verificou-se que a viatura já se encontrava em deslocamento em direção ao sul do país e fora do distrito de Aveiro".

Foi "montado um dispositivo policial no terreno para intercetar a viatura, ativando as patrulhas para os principais pontos de interseção", com apoio de outros comandos e em articulação com o Centro Integrado de Gestão Operacional, disse.

Segundo a GNR, o carro com os suspeitos e a vítima foi detetado pelos militares, na autoestrada 2 (A2), na zona de Grândola, distrito de Setúbal, tendo sido feito um seguimento que culminou na interceção da viatura em segurança, em Ourique.

Os quatro suspeitos, com idades entre os 16 e os 23 anos, foram detidos e a vítima foi libertada e encaminhada para uma unidade de saúde por necessitar de assistência hospitalar, acrescentou a Guarda.

Os detidos foram conduzidos às instalações da Guarda, tendo sido, posteriormente, entregues à Polícia Judiciária (PJ).

Esta ação da GNR, realizada através dos comandos territoriais de Setúbal e de Aveiro contou com a colaboração dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém.