GNR regista mais de 2.300 furtos em residências e alerta para período de férias

Em comunicado, a força de segurança declara que "tem monitorizado com especial atenção este fenómeno criminal", verificando-se "uma tendência de ligeira diminuição nos últimos anos".

Segundo a mesma fonte,Este ano já foram detidos 54 suspeitos, face aos 129 de 2024 e aos 132 de 2025.A GNR indicou que os distritos com maior número de ocorrências em 2026 foram:Entre os conselhos dados pela GNR estãoAcrescenta ainda "guardar bens de valor em local seguro e manter registo fotográfico, números de série e faturas, utilizar temporizadores de iluminação para simular presença" e "instalar, sempre que possível, sistemas de alarme e videovigilância.